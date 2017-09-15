Репетиция в «Штабе»: члены Совета по предпринимательству РТ и «бизнес-тренер» Борис Титов

19:26, 15.09.2017 39
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в казанском «Штабе» прошла встреча бизнесменов, членов Совета по предпринимательству РТ и бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова. Это заседание стало тренировочным перед VI расширенным заседанием Совета, которое пройдет 11 октября. На мероприятии побывал и фотокорреспондент «Реального времени».

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