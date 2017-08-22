Дорога к храму. Генеральному директору ЮНЕСКО показали будущий собор Казанской иконы Божией Матери

18:20, 22.08.2017 17
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

Сегодня генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова нанесла визит в Казанский Богородицкий мужской монастырь, где ознакомилась с ходом восстановительных работ собора Казанской иконы Божией Матери. Сопровождали ее Минтимер Шаймиев и митрополит Феофан. Подробности визита — в фоторепортаже «Реального времени».

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