«Я бы в летчики пошел, пусть меня научат»!

В Международном аэропорту «Казань» прошла детская экскурсия, приуроченная к празднованию Дня Воздушного флота России. Ребятам рассказали о развитии гражданской авиации в Республике Татарстан, юные путешественники прошли регистрацию на рейс, поучаствовали в предполетном досмотре. А в самолете Airbus A321 они узнали много интересного о работе авиационной техники, а также смогли попробовать себя в качестве пилотов.
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