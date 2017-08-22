«Я бы в летчики пошел, пусть меня научат»!

В Международном аэропорту «Казань» прошла детская экскурсия, приуроченная к празднованию Дня Воздушного флота России. Ребятам рассказали о развитии гражданской авиации в Республике Татарстан, юные путешественники прошли регистрацию на рейс, поучаствовали в предполетном досмотре. А в самолете Airbus A321 они узнали много интересного о работе авиационной техники, а также смогли попробовать себя в качестве пилотов.