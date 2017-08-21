«Аксенов-фест» без цитат: «Промельк Беллы», неизменный «Октябрь» и золотой тромбон Европы

22:19, 21.08.2017 30 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани состоялось торжественное открытие XI литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест» и награждение лауреатов премии «Звездный билет» 2017 года. В номинации «Поэзия» отмечен Григорий Медведев, приз в номинации «Проза» в этом году не присуждался. Впервые состоялось награждение в музыкальной номинации «Звездного билета»: награды удостоен «золотой тромбон Европы», швейцарский музыкант Элиас Файнгерш.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22 авг
    "Швейцарский музыкант Элиас Файнгерш" уж очень хорошо по-русски "шпарит" (уличный сленг Аксенова).

    Но зато честно - "швейцарский музыкант", где живет и творит - той страны и "музыкант".

    Большую часть текстов В.Аксенов написал за пределами России.
    Может тоже будем честными по отношению к "писателю"?
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