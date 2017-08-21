«Аксенов-фест» без цитат: «Промельк Беллы», неизменный «Октябрь» и золотой тромбон Европы

Сегодня в Казани состоялось торжественное открытие XI литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест» и награждение лауреатов премии «Звездный билет» 2017 года. В номинации «Поэзия» отмечен Григорий Медведев, приз в номинации «Проза» в этом году не присуждался. Впервые состоялось награждение в музыкальной номинации «Звездного билета»: награды удостоен «золотой тромбон Европы», швейцарский музыкант Элиас Файнгерш.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Но зато честно - "швейцарский музыкант", где живет и творит - той страны и "музыкант".
Большую часть текстов В.Аксенов написал за пределами России.
Может тоже будем честными по отношению к "писателю"?