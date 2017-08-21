Через тернии к звездам: что увидела гендиректор ЮНЕСКО в окуляр казанского телескопа

Сегодня генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова посетила Астрономическую обсерваторию имени В. П. Энгельгардта Казанского университета. После осмотра обсерватории состоялся круглый стол, где был рассмотрен вопрос о возможности ее включении в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вместе с гостьей обсерваторию осматривал фотокорреспондент «Реального времени».
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