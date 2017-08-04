Как доехать до «фазенды» и дорогое электричество: казанские садоводы поделились проблемами с товарищами по партии

13:40, 04.08.2017 34
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в региональном отделении партии «Единая Россия» в Казани прошел круглый стол по проблемам садоводов и садоводческих товариществ в рамках партийного проекта «Дом садовода – опора семьи». Участники круглого стола обсудили, как решить проблему высоких тарифов на электроэнергию, наладить транспортное сообщение до СНТ, обеспечить развитие законодательства в сфере садоводства.

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