Сабантуй в Елюзани: блюда татарской кухни, 21-метровый столб и гости из Татарстана

12:37, 25.07.2017 33
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  • Ильдар Ямбиков
  • Ильдар Ямбиков
  • Ильдар Ямбиков
  • Ильдар Ямбиков
  • Ильдар Ямбиков
  • Ильдар Ямбиков
  • Ильдар Ямбиков
  • Ильдар Ямбиков
  • Ильдар Ямбиков
  • Ильдар Ямбиков
  • Ильдар Ямбиков
  • Ильдар Ямбиков
  • Ильдар Ямбиков
  • Ильдар Ямбиков
  • Ильдар Ямбиков
  • Ильдар Ямбиков
  • Ильдар Ямбиков
  • Ильдар Ямбиков
  • Ильдар Ямбиков
  • Ильдар Ямбиков
  • Ильдар Ямбиков
  • Ильдар Ямбиков
  • Ильдар Ямбиков
  • Ильдар Ямбиков
  • Ильдар Ямбиков
  • Ильдар Ямбиков
  • Ильдар Ямбиков
  • Ильдар Ямбиков
  • Ильдар Ямбиков
  • Ильдар Ямбиков
  • Ильдар Ямбиков
  • Ильдар Ямбиков
  • Ильдар Ямбиков

21—22 июля в крупнейшем татарском селе мира — Средней Елюзани Пензенской области — прошел 8-й всероссийский сельский Сабантуй.

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