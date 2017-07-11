​Административная гипертония: как Рустам Минниханов убеждал чиновников уменьшить давление на предпринимателей

Сегодня в КРК «Пирамида» в Казани прошло пятое расширенное заседание Совета по предпринимательству при президенте РТ. Рустам Минниханов, открывая заседание, отметил высокую степень административного давления на предпринимателей и назвал этот вопрос основным. «Я думаю, что взаимоотношения между предпринимателями и властью должны быть четко регламентированы», — подчеркнул президент.

