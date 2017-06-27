Как Кремлевская набережная стала «Арт-проспектом»

23:53, 27.06.2017 27
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Сегодня на Кремлевской набережной Казани прошел фестиваль «Арт-проспект», приуроченный к Кубку конфедераций. На фестивале можно было услышать выступления диджеев, уличных музыкантов, поучаствовать в пленэрах казанских художников, прочитать на публику любимое стихотворение.

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