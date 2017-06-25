Ураза-байрам в Галеевской мечети: торжественная проповедь от муфтия Татарстана в присутствии главы республики

10:00, 25.06.2017 18 6
1/18
  • vk.com/rnm
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru

Сегодня мусульмане отмечают окончание священного месяца Рамадан. На праздничном намазе в Галеевской мечети побывал президент РТ Рустам Минниханов. Проповедь по случаю Ураза-байрама прочел муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

По окончании намаза состоялось праздничное чаепитие в здании резиденции Духовного управления мусульман Республики Татарстан.

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 25 июня
    С Праздником, уважаемые братья-мусульмане.

    Мира, здоровья, благополучия.
    Христианин.
    Ответить
    Анонимно 25 июня
    Спасибо. И вам всего самого наилучшего за теплые поздравления.
    Ответить
  • Анонимно 25 июня
    а кто этот африканец, молящийся в первом ряду рядом с элитой?
    Ответить
  • Анонимно 25 июня
    Это друг нашего муфтия
    Ответить
  • Анонимно 26 июня
    Что дорогой товарищ плохо выглядит, видимо, пора хорошо отдохнуть, или лечиться если болеет, так нельзя изматывать себя...
    Ответить
  • Анонимно 01 июля
    Как приятно видеть (душа радуется) Президента мусульманского Татарстана соблюдающего обязательства и традиции отцов и дедов и дающий положительный пример "остальным" татарам .
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи