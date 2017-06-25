Ураза-байрам в Галеевской мечети: торжественная проповедь от муфтия Татарстана в присутствии главы республики

Сегодня мусульмане отмечают окончание священного месяца Рамадан. На праздничном намазе в Галеевской мечети побывал президент РТ Рустам Минниханов. Проповедь по случаю Ураза-байрама прочел муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.
По окончании намаза состоялось праздничное чаепитие в здании резиденции Духовного управления мусульман Республики Татарстан.
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Мира, здоровья, благополучия.
Христианин.