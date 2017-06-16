Министерские смотрины: Энгель Фаттахов пообщался с магистрантами КФУ — будущими учителями

20:11, 16.06.2017 24
1/24
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов встретился с магистрантами КФУ - будущими учителями. Встречу назвали продолжением нашумевшего диспута о качестве высшего образования. Энгель Фаттахов согласен, что образование определяет будущее, «а без соответствующих кадров мы не сможем конкурировать».

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи