Книжный фестиваль на «Черном озере»: 80 издателей, уголок читателя и лекции для библиофилов

В Казани сегодня открылся уже традиционный Летний книжный фестиваль Центра современной культуры «Смена». На просторной площади парка «Черное озеро» собралось больше 80 книгоиздателей и несколько сотен любителей литературы. Помимо центрального события фестиваля — ярмарки, в парке развернулась работа лекториев. В больших шатрах проходят встречи и дискуссии с известными писателями, переводчиками, литературными критиками, учеными и публицистами.