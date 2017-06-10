Книжный фестиваль на «Черном озере»: 80 издателей, уголок читателя и лекции для библиофилов

В Казани сегодня открылся уже традиционный Летний книжный фестиваль Центра современной культуры «Смена». На просторной площади парка «Черное озеро» собралось больше 80 книгоиздателей и несколько сотен любителей литературы. Помимо центрального события фестиваля — ярмарки, в парке развернулась работа лекториев. В больших шатрах проходят встречи и дискуссии с известными писателями, переводчиками, литературными критиками, учеными и публицистами.
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комментарии
Или по вашему мнению книжный рынок это вотчина исключительно бородатых, олдовых барахольщиков?
Но зато на фестивале можно посетить бесплатные лекции экспертов мирового значения.
Так что пусть наш книжный фестиваль живет и развивается!!! И пусть вход будет всегда бесплатным! Население читает все меньше и меньше, а платные зимние фестивали могут отпугнуть "праздных зевак", которые вполне могут найти какое-нибудь любопытное чтиво для себя.