Книжный фестиваль на «Черном озере»: 80 издателей, уголок читателя и лекции для библиофилов

22:52, 10.06.2017 60 12
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

В Казани сегодня открылся уже традиционный Летний книжный фестиваль Центра современной культуры «Смена». На просторной площади парка «Черное озеро» собралось больше 80 книгоиздателей и несколько сотен любителей литературы. Помимо центрального события фестиваля — ярмарки, в парке развернулась работа лекториев. В больших шатрах проходят встречи и дискуссии с известными писателями, переводчиками, литературными критиками, учеными и публицистами.

комментарии 12

комментарии

  • Анонимно 11 июня
    Мероприятие для хипстеров. Настоящий книжный рынок давно функционирует на Карима Тинчурина без всякой бюджетной поддержки. Где казанские авторы на этой ярмарке?
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    Анонимно 11 июня
    Даже если допускать, что у слова "хипстер" негативная коннотация и быть хипстером не комильфо, то какое отношение это имеет к фестивалю?
    Или по вашему мнению книжный рынок это вотчина исключительно бородатых, олдовых барахольщиков?
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    Анонимно 11 июня
    как хочется каждому вставить свои 5 копеек. даже если не был не видел. я не хипстер ни разу. но я была на этом мероприятии. оно прекрасно. спасибо Смене и лично Кириллу за организацию. а нытиков - фтопку!!!
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    Анонимно 11 июня
    Особенно много хипстеров на 7 фото!!!
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    Анонимно 11 июня
    Почему для хипстеров?Множество разнообразной лит-ры.Гнозис-явно не хипстерская продукция.Лично 2 номера Волшебной Горы приобрел.И еще куча всего.Лишь бы ярлык прилепить-хипстеры...
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    Анонимно 12 июня
    Полагаете, в Казани так много хипстеров?:)
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    Анонимно 13 июня
    Вы, видимо, или не были на фестивале. Татарские писатели там были представлены.
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  • Анонимно 11 июня
    Хипстеры не бородатые;-))
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  • Анонимно 11 июня
    Ой да ладно вам, хипстеры как и любая другая мейнстримовая поп культура уже практически себя изжили,
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  • Анонимно 11 июня
    Откровенно разочарован. Почему так мало местных изданий? Очень мало хороших детских книг. Вообще нет живописи. Нет интересных, красочных познавательных книг о науке и технике, природе и истории. То, что было - не понравилось. Опять много монстров... Очень понравился соловей, который пел недалеко в кустах.
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  • Анонимно 11 июня
    На безрыбье и рак рыба. Особенно если нет лишней возможности ездить в Москву на книжные фестивали. Ассортимент не ахти, но кое-что интересное найти удалось. И по издательским ценам! К сожалению, местные издатели гораздо дороже столичных: цены "кусаются".
    Но зато на фестивале можно посетить бесплатные лекции экспертов мирового значения.
    Так что пусть наш книжный фестиваль живет и развивается!!! И пусть вход будет всегда бесплатным! Население читает все меньше и меньше, а платные зимние фестивали могут отпугнуть "праздных зевак", которые вполне могут найти какое-нибудь любопытное чтиво для себя.
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    Анонимно 13 июня
    Не соглашусь. Цены были на порядок ниж, чем в магазинах. Приобрела книгу про Казань по цене почти в два раза ниже, чем в книжном в Кольце.
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