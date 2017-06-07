БГ в Казани: мини-концерт в кремле и чайная церемония в библиотеке

Сегодня музыкант и поэт, лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков дал бесплатный неформальный концерт в Казанском кремле. Позже в одной из библиотек города он встретился с представителями творческой интеллигенции Казани. Вечером музыкант даст концерт в казанской «Пирамиде». Подробности в репортаже "Реального времени".