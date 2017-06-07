БГ в Казани: мини-концерт в кремле и чайная церемония в библиотеке

14:59, 07.06.2017 51 6
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  • Василя Ширшова
  • Василя Ширшова
  • Василя Ширшова
  • Василя Ширшова
  • Василя Ширшова
  • Василя Ширшова
  • Василя Ширшова
  • Василя Ширшова
  • Василя Ширшова
  • Василя Ширшова
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Сегодня музыкант и поэт, лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков дал бесплатный неформальный концерт в Казанском кремле. Позже в одной из библиотек города он встретился с представителями творческой интеллигенции Казани. Вечером музыкант даст концерт в казанской «Пирамиде». Подробности в репортаже "Реального времени".

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 07 июня
    как жаль, что меня там не было в это время!!!
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  • Анонимно 07 июня
    с юбилеем, дорогой Аквариум!
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  • Анонимно 07 июня
    Зачем носить эти женские побрякушки? Ну правда, несерьезно же
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  • Анонимно 07 июня
    одна из любимых групп)
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  • Анонимно 07 июня
    42 +
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  • Анонимно 07 июня
    Молодец, Боря! И прикид классный. Так держать! Мечите стаканы на стол! Бородатую косичку, правда, жалко.
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