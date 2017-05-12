В преддверии «Игры»: как Николай Басков спел по-татарски для студентов КФУ

16:32, 12.05.2017 45 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казанском федеральном университете состоялся мастер-класс народного артиста России, профессора кафедры вокального искусства МГПУ Николая Баскова. Он приехал на встречу с нынешними и будущими журналистами в преддверии своего шоу «Игра», которое состоится в Казани 22 мая.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12 мая
    ээээ... а какой мастер-класс Басков может дать для будущих журналистов?
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  • Анонимно 12 мая
    А почсему не обьявили что он в городе???
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