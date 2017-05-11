Нано-ЕГЭ в Казани: в технопарке «Идея» появился центр оценки квалификаций в наноиндустрии

14:47, 11.05.2017 35 7
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани открылся четвертый в России центр оценки квалификаций в наноиндустрии. На базе центра планируется проведение профессиональных экзаменов, позволяющих установить соответствие уровня квалификации специалистов в области наноиндустрии требованиям профстандартов.

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 11 мая
    что за кнопка ЕМО? хD
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  • Анонимно 11 мая
    Причем там актер с постера?
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    Анонимно 11 мая
    это Стив Джобс, а не актер)
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  • Анонимно 11 мая
    здорово!
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  • Анонимно 11 мая
    очень нужная организация
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  • Анонимно 11 мая
    EMO - Emergency Off (Аварийное отключение)
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  • Анонимно 12 мая
    Родственников опять пристроили...
    Как будут оценивать? Спрашивать таблицу Менделеева)
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