«Рахлинские сезоны» «оживили» героев Пушкина: на сцене БКЗ: представили композицию по мотивам «Золотого петушка»

Сегодня в зале ГБКЗ им. С. Сайдашева прошел второй концерт открывшегося накануне VII международного фестиваля «Рахлинские сезоны». Казанцам представили музыкально-драматическую композицию Евгении Кривицкой и Петра Татарицкого «Золотой петушок». По замыслу авторов проекта, она соединила в себе разные виды искусства. За дирижерский пульт в этот вечер встал Михаил Мосенков.