«Рахлинские сезоны» «оживили» героев Пушкина: на сцене БКЗ: представили композицию по мотивам «Золотого петушка»

22:01, 16.04.2017 39
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в зале ГБКЗ им. С. Сайдашева прошел второй концерт открывшегося накануне VII международного фестиваля «Рахлинские сезоны». Казанцам представили музыкально-драматическую композицию Евгении Кривицкой и Петра Татарицкого «Золотой петушок». По замыслу авторов проекта, она соединила в себе разные виды искусства. За дирижерский пульт в этот вечер встал Михаил Мосенков.

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