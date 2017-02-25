Гала-матч Кубка чемпионов НХЛ: битва на льду завершилась вничью

В казанском Дворце спорта завершился финальный матч II Кубка чемпионов Ночной хоккейной лиги. Хозяев турнира – «Казанских драконов» со счетом 3:2 переиграла команда «Авто» из Екатеринбурга. Главным событием Кубка чемпионов стал Матч звезд Ночной хоккейной лиги против сборной Татарстана. В составе команды НХЛ на лед вышли Александр Кожевников, Алексей Жамнов и другие, а сборную Татарстана возглавил Рустам Минниханов. Игра завершилась вничью со счетом 13:13.
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