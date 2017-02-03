Как «подрастает» храм. Минтимер Шаймиев проинспектировал стройплощадку собора Казанской иконы Божией матери

13:48, 03.02.2017 27 27
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

Сегодня госсоветник РТ Минтимер Шаймиев провел выездное совещание по воссозданию собора Казанской иконы Божией матери.

комментарии 27

комментарии

  • Анонимно 03 февр
    слава Богу за всё!
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  • Анонимно 03 февр
    Почему Владыка всегда с посохом, что это значит?
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  • Анонимно 03 февр
    смешная борода у Феофана))
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  • Анонимно 03 февр
    как Владыка сменился, так дело пошло
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    точно!
    Ответить
  • Анонимно 03 февр
    Даже не верится, неужели я дожила до этого знаменательного события? Чудо!
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    Феофан пробил
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  • Анонимно 03 февр
    дело-то идет)
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  • Анонимно 03 февр
    без шапки в такую погоду лучше не ходить, берегите себя
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  • Анонимно 03 февр
    Дай Бог, все будет, и по-настоящему!
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    Анонимно 03 февр
    конечно будет, уже наполовину есть считай
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  • Анонимно 03 февр
    органично подрастает)
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  • Анонимно 03 февр
    Очень вы меня порадовали!
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  • Анонимно 03 февр
    спасибо за фото)
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  • Анонимно 03 февр
    Скоро достроят уже
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  • Анонимно 03 февр
    Феофан скромно вырядился. Ни золота, ни жемчуга. Прочитал материал Реального времени о старообрядцах.
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  • Анонимно 03 февр
    Очередная ошибка татар!
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  • Анонимно 04 февр
    Почему именно в центре Казани?
    Ну должен же центр столицы Татарстана отличаться количеством крестов от Ярославля. Как люди не понимают: что красота России в многообразии, а не в миллионных церквях
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    Анонимно 04 февр
    "Почему именно в центре Казани?" потому что ты не знаешь истории Казани!
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    Анонимно 04 февр
    такая "история" нам не история!
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    Анонимно 04 февр
    Не позорьтесь
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  • Анонимно 04 февр
    Совершенно верно ! В многомиллионной мусульманами Москве всего четыре мечети, а по всей стране, где не надо утыкали пустующие церкви.
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  • Анонимно 04 февр
    Что то не видно комментариев от "светских атеистов"? Или они хиджабами заняты? :)
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  • Анонимно 04 февр
    Им просто надоело спорить с деревенскими...
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  • Анонимно 04 февр
    В конечном счете деревня права и она победит. С чистым народом деревни Всевышний! Амин!
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  • Анонимно 04 февр
    По всей стране мечети рушат, закрывают, не дают строить. В Казани сам Первый президент строит.
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  • Анонимно 11 февр
    Все должно быть в меру, как бы не перестараться
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