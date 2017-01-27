От парламентского семинара – к школьным урокам: в Госсовете РТ прошел День открытых дверей

17:05, 27.01.2017 31
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Госсовете состоялся День открытых дверей. Со учителями истории и обществознания встретился председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Зампредседателя Госсовета Римма Ратникова провела для педагогов семинар по вопросам организационно-методического обеспечения парламентского урока, посвященного изучению и пропаганде республиканской Стратегии-2030.

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