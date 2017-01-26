​Золотой замок, белые тигры и мраморные доги. В Казань приехал Королевский цирк

В субботу в Казанском цирке начинаются гастроли Королевского цирка Гии Эрадзе. В шоу «Пять континентов» задействовано около 140 профессионалов, дрессировщики, воздушные гимнасты и более 300 животных. Накануне гастролей директор Казанского цирка Дамир Шарифуллин и руководитель Королевского цирка Гии Эрадзе рассказали журналистам о представлении, а затем познакомили представителей СМИ с главными артистами. За кулисами побывал и фотокорреспондент "Реального времени".
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