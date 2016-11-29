#СТОПВИЧСПИД в Казанском медуниверситете: мобильное экспресс-тестирование, шпаргалки для мужчин и капелька крови, чтобы жить спокойно

15:02, 29.11.2016 17 6
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казанском медуниверситете прошло профилактическое мероприятие для студентов вуза, включающее экспресс-тестирование на ВИЧ. Таким образом студенты-медики присоединились к проходящей с 28 ноября по 4 декабря Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 29 нояб
    Нужное мероприятие
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  • Анонимно 29 нояб
    во всех школах и универах и училищах надо такие проводить
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  • Анонимно 29 нояб
    Не знала об этой акции
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  • Анонимно 29 нояб
    некоторые совсем дети, молоденькие такие девчонки, неужели уже студентки?
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  • Анонимно 29 нояб
    я б тоже в таком тестировании поучаствовал
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  • Анонимно 30 нояб
    Гепатит С в хронической форме иммунитет разрушает.
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