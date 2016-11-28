FINA + Казань = взаимная любовь: в столице Татарстана открылось очередное «водное» мировое первенство

20:50, 28.11.2016 61 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани, во Дворце водных видов спорта стартовало первенство мира по прыжкам в воду среди юниоров, которое завершится 4 декабря. В соревнованиях примут участие около 250 юных прыгунов из 35 стран. Порядка 30 международных судей будут оценивать выступления спортсменов. Всего на соревнованиях будет разыграно 15 комплектов наград. В течение 7 дней лучшие юные прыгуны в воду со всего мира будут соревноваться в двух возрастных категориях: группа «А» (16-18 лет) и группа «Б» (14-15 лет).

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 28 нояб
    Абсолютно роскошные фото с участниками соревнований!
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  • Анонимно 29 нояб
    20 фото. Кто-то поскользнулся?
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