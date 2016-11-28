FINA + Казань = взаимная любовь: в столице Татарстана открылось очередное «водное» мировое первенство

Сегодня в Казани, во Дворце водных видов спорта стартовало первенство мира по прыжкам в воду среди юниоров, которое завершится 4 декабря. В соревнованиях примут участие около 250 юных прыгунов из 35 стран. Порядка 30 международных судей будут оценивать выступления спортсменов. Всего на соревнованиях будет разыграно 15 комплектов наград. В течение 7 дней лучшие юные прыгуны в воду со всего мира будут соревноваться в двух возрастных категориях: группа «А» (16-18 лет) и группа «Б» (14-15 лет).