«Ревизор» от «Мастеровых»: в Казани завершился фестиваль «Ремесло»

20:30, 25.11.2016 28
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани завершился Всероссийский театральный фестиваль молодой режиссуры «Ремесло», в финале которого набережночелнинский театр «Мастеровые» представил гоголевского «Ревизора» в постановке Дениса Хусниярова.

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