Без подсчета калорий: как казанцы соревновались в поедании хинкали

22:56, 21.10.2016 41 6
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Второй чемпионат по лепке и поеданию хинкали прошел сегодня в казанском кафе "Хинкальная". Перед участниками-мужчинами стояла простая задача - съесть за минуту как можно больше хинкали. Женщины же соревновались в лепке знаменитого грузинского блюда после мастер-класса по его приготовлению.

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 22 окт
    Обжирание, не?
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    Анонимно 22 окт
    Обжорство, не? ;)
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  • Анонимно 22 окт
    о ужас
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  • Анонимно 22 окт
    Сколько голодных в Казани, а тут едят через силу! Лучше бы раздали бесплатно нуждающимся. А то устроили гонки на виражах! Дикость.
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  • Анонимно 22 окт
    Нда.. Блевотненько..)
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  • Анонимно 22 окт
    Хинкали с бараниной или со свининой?
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