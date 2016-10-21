Без подсчета калорий: как казанцы соревновались в поедании хинкали

Второй чемпионат по лепке и поеданию хинкали прошел сегодня в казанском кафе "Хинкальная". Перед участниками-мужчинами стояла простая задача - съесть за минуту как можно больше хинкали. Женщины же соревновались в лепке знаменитого грузинского блюда после мастер-класса по его приготовлению.