FIFA World Cup 2018 в казанской школе №102: «футбольный урок» от Comedy Woman Екатерины Скулкиной

Сегодня в школе №102 Посол ЧМ-2018 в Казани, актриса, капитан команды КВН «4 татарина», участница женского юмористического шоу Екатерина Скулкина провела урок чемпионата мира по футболу.
Серия футбольных уроков в Казани продолжится до декабря 2016 года, пройдут они в 40 школах города.
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