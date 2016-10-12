FIFA World Cup 2018 в казанской школе №102: «футбольный урок» от Comedy Woman Екатерины Скулкиной

13:03, 12.10.2016 28 9
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в школе №102 Посол ЧМ-2018 в Казани, актриса, капитан команды КВН «4 татарина», участница женского юмористического шоу Екатерина Скулкина провела урок чемпионата мира по футболу.

Серия футбольных уроков в Казани продолжится до декабря 2016 года, пройдут они в 40 школах города.

комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 12 окт
    обожаю её =))
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  • Анонимно 12 окт
    Такие натертые до блеска полы...
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  • Анонимно 12 окт
    прямо как урок) шквал поднятых рук)
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  • Анонимно 12 окт
    Весело там
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  • Анонимно 12 окт
    девушки в Татарии очень красивые!
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  • Анонимно 12 окт
    что эта женщина знает про футбол?!
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    Анонимно 13 окт
    А что знает футбол об этой женщине?! )
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  • Анонимно 13 окт
    Хоть как вы её хвалите, но нет в ней женственности....
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    Анонимно 13 окт
    У нее есть харизма и деньги. И ей до одного места Ваше мнение )))
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