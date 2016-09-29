Праздник урожая: как Рустам Минниханов тружеников села поздравлял

18:27, 29.09.2016 43 10
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

С днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности поздравил сегодня президент РТ Рустам Минниханов всех сельхозпроизводителей, сельских тружеников. Торжественное мероприятие состоялось на площадке ГТРК «Корстон», где чествовали передовиков производства, наиболее отличившихся как в уборке урожая 2016 года, так и в переработке продукции, производстве продуктов питания, в других отраслях сельского хозяйства.

комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 29 сент
    такие смешные все. а хайруллин то постарел.
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  • Анонимно 29 сент
    Счастливые женщины, обнимающиеся с президентом.
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  • Анонимно 29 сент
    красивые у нас девушки в татарстане.
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  • Анонимно 29 сент
    аж хлеба такого захотелось сразу) аппетитненько
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  • Анонимно 29 сент
    Бабай постарел так. Как жаль, ему бы ещё для Республики поработать на благо.
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  • Анонимно 29 сент
    Жалько что нас тружеников не пригласили
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  • Анонимно 29 сент
    Хорошие у нас все таки президенты!
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  • Анонимно 29 сент
    Вы прям хвалебные оды пишите. Хотя про девушек поддерживаю!
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  • Анонимно 29 сент
    Тоже туда хочу. У меня тоже огород есть, и я там тружусь!
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  • Анонимно 30 сент
    Молодец наш президент и наш Марат Готович,такой прекрасный праздник устроили для сельчан,такого нет нигде в России.Честь и хвала нашим татарстанцам,мы должны быть везде первыми!
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