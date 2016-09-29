Праздник урожая: как Рустам Минниханов тружеников села поздравлял

С днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности поздравил сегодня президент РТ Рустам Минниханов всех сельхозпроизводителей, сельских тружеников. Торжественное мероприятие состоялось на площадке ГТРК «Корстон», где чествовали передовиков производства, наиболее отличившихся как в уборке урожая 2016 года, так и в переработке продукции, производстве продуктов питания, в других отраслях сельского хозяйства.
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