​Выездная редакция «Реального времени» на форуме «Взгляд в будущее» в лицах

18:22, 09.09.2016 44 1
Людмила Китайцева, председатель совета банковской ассоциации Татарстана Людмила Китайцева, председатель совета банковской ассоциации Татарстана Максим Федоров, генеральный директор сети медицинских центров сложной офтальмологии «Конкор» Максим Федоров, генеральный директор сети медицинских центров сложной офтальмологии «Конкор» Максим Федоров, генеральный директор сети медицинских центров сложной офтальмологии «Конкор» Радик Саляхутдинов, первый зампредправления «АК БАРС» Банка Андрей Балта, владелец торгового дома «Провест» Андрей Балта, владелец торгового дома «Провест» Александр Ткачев, генеральный директор компании IQ 300 Александр Ткачев, генеральный директор компании IQ 300 Султан Сафин, президент компании «Тубетей» Султан Сафин, президент компании «Тубетей» Рафис Бурганов, депутат Госсовета РТ Рафис Бурганов, депутат Госсовета РТ Сергей Акульчев, генеральный директор ООО «Акульчев» Сергей Акульчев, генеральный директор ООО «Акульчев» Денис Унжаков, руководитель проектов Агентства стратегических инициатив Навин Кохли, представитель ТПП РТ в Индии Навин Кохли, представитель ТПП РТ в Индии Бхатт Ракеш Кумар, директор чайной компании ООО «Вест-лайн» Владислав Пантюхин, генеральный директор компании FABRIK Trading & Logistics Владислав Пантюхин, генеральный директор компании FABRIK Trading & Logistics Артур Николаев, первый зампредправления ТПП Татарстана Артур Николаев, первый зампредправления ТПП Татарстана Артем Здунов, министр экономики Татарстана Артем Здунов, министр экономики Татарстана Бари Алибасов-младший, бизнес-тренер и предприниматель Бари Алибасов-младший, бизнес-тренер и предприниматель Алексей Репик, сопредседатель «Деловой России», член Общественной палаты России Алексей Репик, сопредседатель «Деловой России», член Общественной палаты России Флун Гумеров, президент компании «Азмаз-холдинг» Флун Гумеров, президент компании «Азмаз-холдинг» Флун Гумеров, президент компании «Азмаз-холдинг» Тахир Гатауллин, торгово-промышленный представитель минпромторга РТ в Германии Тахир Гатауллин, торгово-промышленный представитель минпромторга РТ в Германии Андрей Афонин, гендиректор Фонда поддержки предпринимательства РФ Андрей Афонин, гендиректор Фонда поддержки предпринимательства РФ Олег Скобельцин, директор сети«СОЖ Синтез» Олег Скобельцин, директор сети«СОЖ Синтез» Вячеслав Зубарев, глава ТТС Вячеслав Зубарев, глава ТТС Андрей Коркунов, вице-президент «Опоры России»
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  • Людмила Китайцева, председатель совета банковской ассоциации Татарстана
    Максим Платонов
  • Людмила Китайцева, председатель совета банковской ассоциации Татарстана
    Максим Платонов
  • Максим Федоров, генеральный директор сети медицинских центров сложной офтальмологии «Конкор»
    Максим Платонов
  • Максим Федоров, генеральный директор сети медицинских центров сложной офтальмологии «Конкор»
    Максим Платонов
  • Максим Федоров, генеральный директор сети медицинских центров сложной офтальмологии «Конкор»
    Максим Платонов
  • Радик Саляхутдинов, первый зампредправления «АК БАРС» Банка
    Максим Платонов
  • Андрей Балта, владелец торгового дома «Провест»
    Максим Платонов
  • Андрей Балта, владелец торгового дома «Провест»
    Максим Платонов
  • Александр Ткачев, генеральный директор компании IQ 300
    Максим Платонов
  • Александр Ткачев, генеральный директор компании IQ 300
    Максим Платонов
  • Султан Сафин, президент компании «Тубетей»
    Максим Платонов
  • Султан Сафин, президент компании «Тубетей»
    Максим Платонов
  • Рафис Бурганов, депутат Госсовета РТ
    Максим Платонов
  • Рафис Бурганов, депутат Госсовета РТ
    Максим Платонов
  • Сергей Акульчев, генеральный директор ООО «Акульчев»
    Максим Платонов
  • Сергей Акульчев, генеральный директор ООО «Акульчев»
    Максим Платонов
  • Денис Унжаков, руководитель проектов Агентства стратегических инициатив
    Максим Платонов
  • Навин Кохли, представитель ТПП РТ в Индии
    Максим Платонов
  • Навин Кохли, представитель ТПП РТ в Индии
    Максим Платонов
  • Бхатт Ракеш Кумар, директор чайной компании ООО «Вест-лайн»
    Максим Платонов
  • Владислав Пантюхин, генеральный директор компании FABRIK Trading & Logistics
    Максим Платонов
  • Владислав Пантюхин, генеральный директор компании FABRIK Trading & Logistics
    Максим Платонов
  • Артур Николаев, первый зампредправления ТПП Татарстана
    Максим Платонов
  • Артур Николаев, первый зампредправления ТПП Татарстана
    Максим Платонов
  • Артем Здунов, министр экономики Татарстана
    Максим Платонов
  • Артем Здунов, министр экономики Татарстана
    Максим Платонов
  • Бари Алибасов-младший, бизнес-тренер и предприниматель
    Максим Платонов
  • Бари Алибасов-младший, бизнес-тренер и предприниматель
    Максим Платонов
  • Алексей Репик, сопредседатель «Деловой России», член Общественной палаты России
    Максим Платонов
  • Алексей Репик, сопредседатель «Деловой России», член Общественной палаты России
    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Флун Гумеров, президент компании «Азмаз-холдинг»
    Максим Платонов
  • Флун Гумеров, президент компании «Азмаз-холдинг»
    Максим Платонов
  • Флун Гумеров, президент компании «Азмаз-холдинг»
    Максим Платонов
  • Тахир Гатауллин, торгово-промышленный представитель минпромторга РТ в Германии
    Максим Платонов
  • Тахир Гатауллин, торгово-промышленный представитель минпромторга РТ в Германии
    Максим Платонов
  • Андрей Афонин, гендиректор Фонда поддержки предпринимательства РФ
    Максим Платонов
  • Андрей Афонин, гендиректор Фонда поддержки предпринимательства РФ
    Максим Платонов
  • Олег Скобельцин, директор сети«СОЖ Синтез»
    Максим Платонов
  • Олег Скобельцин, директор сети«СОЖ Синтез»
    Максим Платонов
  • Вячеслав Зубарев, глава ТТС
    Максим Платонов
  • Вячеслав Зубарев, глава ТТС
    Максим Платонов
  • Андрей Коркунов, вице-президент «Опоры России»
    Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани завершился форум малого и среднего предпринимательства «Взгляд в будущее», который организовало министерство экономики РТ. Участники форума обсуждали перспективы развития бизнеса в регионе и ключевые проблемы, препятствующие росту экономики в долгосрочной перспективе.
На площадке форума работала выездная редакция «Реального времени». Предприниматели, представители ведомств, общественных организаций, эксперты, побывавшие в нашей мобильной студии – в фоторепортаже интернет-газеты «Реальное время».

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11 сент
    Хорошая поддержка малого и среднего бизнеса в лицах. Было бы неплохо ощущать поддержку в делах.
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