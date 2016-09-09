​Выездная редакция «Реального времени» на форуме «Взгляд в будущее» в лицах

Сегодня в Казани завершился форум малого и среднего предпринимательства «Взгляд в будущее», который организовало министерство экономики РТ. Участники форума обсуждали перспективы развития бизнеса в регионе и ключевые проблемы, препятствующие росту экономики в долгосрочной перспективе.
На площадке форума работала выездная редакция «Реального времени». Предприниматели, представители ведомств, общественных организаций, эксперты, побывавшие в нашей мобильной студии – в фоторепортаже интернет-газеты «Реальное время».
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