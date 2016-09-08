«Взгляд в будущее»: новые бизнес-модели для МСБ, или как Халиков за бизнес заступался

Деловой завтрак «АК БАРС» Банка «Новые бизнес-модели в цифровом пространстве для малого и среднего предпринимательства» прошел сегодня в рамках Форума малого и среднего предпринимательства «Взгляд в будущее». Участие в мероприятии приняли премьер-министр РТ Ильдар Халиков, представители бизнес-сообщества, банкиры, руководители госструктур.
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