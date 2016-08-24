​Люди в черном увидят сами и расскажут всем: #втатарстанеОК

17:55, 24.08.2016 13 10
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня 8 блогеров из разных городов отправились на автодомах в недельное путешествие по Татарстану, итогом которого станут многочисленные фоторепортажи, видеозаписи и посты в социальных сетях.

комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 24 авг
    Где можно будет просматривать материал блогеров?
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    Анонимно 24 авг
    завтра
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  • Анонимно 24 авг
    Очередная показуха. Для чего? Почему бы этих блогеров не повозить по долгостроям и почему бы им не написать сколько людей оказалось в трудной ситуации? Казань - столица обманутых дольщиков. Что толку писать как все ОК? Писать надо о проблемах, чтобы эти проблемы власть решала. Без гражданского освещения проблем они никогда не решаться! СМИ уже подчинили, теперь уже блогеров "покупают" и строят. Скоро гражданского общества не останется.
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    Анонимно 24 авг
    это ваша гражданская позиция? Чем Вы её подкрепляете?
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  • Анонимно 24 авг
    это другой случай - жизнь на планете продолжается - эти оттуда, с той планеты, где есть жизнь.
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  • Анонимно 24 авг
    ждем, ждем, ждем!!!
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  • Анонимно 24 авг
    кто этот обвешанный побрякушками чувак? с перстнями на каждом пальце
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  • Анонимно 25 авг
    бездельники снимают кино для бездельников.
    Народ не доест, но потерпит
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  • Анонимно 28 авг
    Видели, видели вчера в Болгарах. Ну и че..
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  • Анонимно 28 авг
    Зачем! Зачем все это... Реальные туристы приезжают снимают и делают посты.
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