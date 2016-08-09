​Подарки трем президентам: «золото Билла», панно «на вырост» и игровые майки «Ак барса»

14:29, 09.08.2016 33
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с игроками и тренерским штабом «Ак Барса», на которой официально представил нового президента клуба, генерального директора ОАО «Татнефть» Наиля Маганова и поблагодарил за работу его предшественника – Шафагата Тахаутдинова.

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