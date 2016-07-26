​Безопасный Интернет в «Штабе»: цифровой суверенитет vs развитие IT

21:09, 26.07.2016 10
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в резиденции креативной индустрии "Штаб" прошел семинар Лиги безопасного Интернета «Безопасность и развитие – где противоречие?».

Директор Лиги Денис Давыдов рассказал о том, как государство будет защищать цифровой суверенитет и как это отразится на развитии информационных технологий.

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