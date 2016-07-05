Ураза-байрам в Галеевской мечети: вновь обретенный минарет, статус официальной резиденции и намаз в «домашней» атмосфере

Сегодня в отреставрированной Галеевской мечети на улице Тукая впервые прошел праздничный намаз в день Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) с участием президента РТ Рустама Минниханова. Работы по восстановлению самой мечети завершились в конце прошлого года, а к Ураза-байрам закончилось строительство всего комплекса, который включает в том числе и дом Галеева. Именно в Галеевском комплексе отныне будет находиться резиденция главного муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина.