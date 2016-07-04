«СитиДРАЙВ» в Казани: живи ярко – катайся безопасно!

Накануне в Казани прошел первый этап нового социального проекта «СитиДРАЙВ» в поддержку 10-летия безопасности дорожного движения под эгидой Генеральной ассамблеи ООН, организованный электронным дискаунтером «Ситилинк». Соорганизаторами проекта выступили профессиональная российская команда по шоссейно-кольцевым мотогонкам MATRIXRACING TEAM и компания Intel. Следующие этапы «СитиДРАЙВа» планируется провести в 5 крупных городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Казанский этап «СитиДРАЙВа» начался с онлайн мотоквест-теста на знание родного города и сообразительность. После награждения победителей «СитиКВЕСТА», представители «Ситилинк», пилоты профессиональной мотогоночной команды MATRIXRACING TEAM совместно с городскими активистами мотоциклетного движения собрались около центра семьи «Казан», где ведущий акции порадовал участников конкурсами и подарками от партнеров проекта. Патрульные-волонтеры рассказали собравшимся об изменениях ПДД и правильной экипировке, раздали памятки с полезной для всех водителей информацией и сувениры.

От "Чаши" все участники проекта переместились на трек Kazanring, где было организовано развлекательное шоу чемпионов России и Татарстана по стантрайдингу BKE Stunt Show и команды профессиональных дрифтеров, а также розыгрыш призов.

Следующий этап проекта «СитиДРАЙВ» состоится в Нижнем Новгороде в конце июля.

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