Два гения под одной крышей: в обновленном музее Горького можно увидеть Parker, подаренный писателем сыну, и «Ундервуд» Федора Шаляпина

17:39, 25.06.2016 55 5
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани после реставрации открылся музей А.М.Горького. Первый этаж здания посвящен Максиму Горькому, а на втором развернулась экспозиция, рассказывающая о Федоре Шаляпине.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 25 июня
    Поздравляю казанцев и гостей города.
    Очень хороший музей был.
    Уверен - стал еще лучше.
    Фотографии это подтверждают.

    Месяц назад перечитал все произведения М.Горького, где он описывает свою жизнь в Казани.
    Пишет правдиво и узнаваемо.
    Но пишет в основном только о плохом, отрицательном, негативном.
    Хорошего видел мало, а может и действительно этого "хорошего" у Алеши Пешкова тогда много и не было...
    Описал казанское "дно" - ярко и талантливо.
    И ничего положительного.
    Печально все это.
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    Анонимно 25 июня
    Фотки фотками, а вживую очень хочется сравнить как было и как стало
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    Анонимно 25 июня
    Это художественный замысел, не надо принимать его так близко к сердцу
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  • Анонимно 25 июня
    Огромную работу провели
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  • Анонимно 25 июня
    Беседкп классная, и вообще столько оригинальных экспонатов в одном месте!
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