Два гения под одной крышей: в обновленном музее Горького можно увидеть Parker, подаренный писателем сыну, и «Ундервуд» Федора Шаляпина

Сегодня в Казани после реставрации открылся музей А.М.Горького. Первый этаж здания посвящен Максиму Горькому, а на втором развернулась экспозиция, рассказывающая о Федоре Шаляпине.
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комментарии
Очень хороший музей был.
Уверен - стал еще лучше.
Фотографии это подтверждают.
Месяц назад перечитал все произведения М.Горького, где он описывает свою жизнь в Казани.
Пишет правдиво и узнаваемо.
Но пишет в основном только о плохом, отрицательном, негативном.
Хорошего видел мало, а может и действительно этого "хорошего" у Алеши Пешкова тогда много и не было...
Описал казанское "дно" - ярко и талантливо.
И ничего положительного.
Печально все это.