Итоговая международная конференция «Татарстан-2030: стратегия развития»

11 апреля 2015 года в г.Казани состоится Итоговая международная конференция, посвящённая разработке Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года «Татарстан-2030: стратегия развития».

Конференцию откроет временно исполняющий обязанности Президента Республики Татарстан Рустам Минниханов, который выступит модератором конференции.

О проекте Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года расскажет министр экономики Республики Татарстан Артём Здунов.

В экспертной дискуссии по ключевым направлениям реализации Стратегии Татарстана 2030 примут участие декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Кудрин, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Владимир Мау, ректор Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов, эксперт по региональному брендингу из Великобритании Дж. Макклори, главный экономист Всемирного банка по России Биргит Ханзль, президент Хозяйственного партнерства «Новый экономический рост» Михаил Дмитриев, ректор Казанского (Приволжского) федерального университета Ильшат Гафуров, президент Strategy Partners Group Александр Идрисов, ректор НИУ «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов, директор Школы урбанистики при Институте искусств Глазго Брайан Эванс и другие эксперты.

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