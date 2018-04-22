Мастер-класс "Контент для социальных сетей"

22 апреля в Казани состоится мастер-класс топового российского коммуникационного агентства SETTERS.

Ребята прославились на всю Россию своим проектом Пышечная: о нем писали the-village.ru, vc.ru и другие популярные российские издания. Коммуникационное агентство Setters ведет социальные сети Novikov групп, Л'ореаль в России, ЦДМ на Лубянке, Delivery club, Универмага Цветной и еще более 70 компаний. По итогам 2017 года Setters вошли в топ-30 лучших SMM агентств России по версии авторитетного рейтинга tagline.ru.

Тема мастер-класса: «Контент для социальных сетей».

Спикеры мероприятия:

Алина Чичина — со-основатель Setters, арт-директор, блогер. Лекция Алины «Качественный контент для Instagram: теория и практические приемы».

Ксения Жмудь — руководитель отдела копирайтинга Setters. Лекция Ксении «Краткость — с. Теоретическая лекция по копирайтингу».

Мероприятие пройдет в ИТ-парке Казани с 10.00 до 17.00.

Организатор мастер-класса: контент-агентство «Без воды»

Узнать подробности и подать заявку на участие можно на сайте setterskzn.ru.

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