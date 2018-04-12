Региональный трек: Сделано в России

Российский экспортный центр (РЭЦ) приглашает Вас принять участие в мероприятии из цикла «Региональный трек: Сделано в России», который состоится в Казани 12 апреля 2018 г. РЭЦ проведет здесь мероприятие в формате мозгового штурма. Это позволит казанскому бизнесу определить свод ключевых проблем, возникающих в ходе экспортной деятельности, и с помощью специалистов Российского экспортного центра выработать единый подход к их решению. В мероприятии примут участие представители региональных институтов развития, Правительства Республики Татарстан. К участию в дискуссии приглашены экспортно ориентированные компании и финансовые институты.



Темы форума Использование инструментов государственных инсттитутов в целях поддержки экспорта российской продукции при прохождении процедур оценки соответствия на внешних рынках Продвижение пищевой продукции на внешние рынки Продвижение химической продукции, лекарственных средств и медицинской продукции на внешние рынки.



Участие в форуме бесплатное.









