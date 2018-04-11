Мастер-класс Ирины Хакамады - "ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ: КАК ЭМОЦИИ ПРЕВРАТИТЬ В ДОХОД"

11 апреля 2018 года в казанском КОРСТОНЕ проведет свой мастер-класс Ирина Хакамада — «ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ: КАК ЭМОЦИИ ПРЕВРАТИТЬ В ДОХОД».
Знаменитый экономист и бизнес тренер покажет как конвертировать эмоциональный потенциал в реальные доходы, которые могут выражаться в прямом заработке денег, а так же, в признании социума, любви и уважении значимых людей.
О ЧЕМ МАСТЕР-КЛАСС?
Эмоциональный интеллект – это сознательное управление эмоциями через перезагрузку негативного настроения и контроль положительных эмоций. Как приобрести конструктивный эмоциональный опыт и превратить его в навык. Эмоциональный капитал – монетизация эмоционального интеллекта.
В ПРОГРАММЕ:
— Идентификация и понимание своих эмоций. Управление своими эмоциями, включая умение мотивировать себя.
— Социальная компетентность и социальные навыки. Идентификация и понимание эмоций других людей из различных сообществ.
— Построение команды на эмоциональном капитале и эмоциональное управление бизнес- конфликтами на базе управления эмоциями. Навыки установления взаимоотношений.
— Ответственное принятие решений – как принимать конструктивные решения, уважая интересы других людей в контексте личного поведения и социальных взаимодействий.
— Снятие субъективных конфликтов.
Подробности на сайте.
8 (800) 555-42-16
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