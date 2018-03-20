20 марта 2018

Итоги выборов Президента в режиме онлайн

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ЦИК РТ подведет итоги выборов Президента в режиме онлайн.

20 марта в 13:00 Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан проведет итоговое заседание, посвященное подведению итогов голосования выборов Президента РФ на территории Татарстана.


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