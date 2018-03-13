Российский автомобильный форум

В рамках Российского автомобильного форума представители федеральных и региональных властей осветят меры государственной поддержки для стимулирования развития отрасли, ведущие аналитики и эксперты представят доклады по статистике производства и продаж автомобилей, первичному и вторичному рынку автокомпонентов, развитию экспортных продаж, лидеры отрасли дадут оценку развития и прогнозы объёмов производства в автомобильной отрасли, директора по закупкам поделятся опытом создания и развития эффективной базы поставщиков.

Планируется, что участники уделят особое внимание вопросам реализации экспортного потенциала российской автомобильной промышленности и обсудят возможности и оптимальные пути выхода на экспортные рынки, продемонстрируют практические наработки компаний, имеющих опыт экспорта своей продукции.

В ходе мероприятия пройдут встречи в формате «один на один» с директорами по закупкам из компаний-производителей, «круглые столы» с директорами по качеству, техническими директорами, руководителями проектов по локализации, директорами по R&D.

Среди докладчиков форума — президент группы «ГАЗ» Вадим Сорокин, президент и СЕО «Форд Соллерс Холдинга» Адиль Ширинов, гендиректор «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Ентэк Ли, гендиректор компании «Renault Россия» Андрей Панков, вице-президент по закупкам «Форд Соллерс Холдинга» Николай Ходосевич, генеральный менеджер компании AutoForm Engineering (Нидерланды) Марк Ламбрикс, директор по закупкам «Форд Соллерс Холдинга» Елена Морозова, начальник отдела развития поставщиков предприятия «КАММИНЗ КАМА» Максим Кузьмин.

Дополнительная информация о мероприятии доступна поссылке.