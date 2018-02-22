Прямая трансляция заседания № 18 Центральной избирательной комиссии РТ

Впервые заседание ЦИК РТ транслируется в режиме онлайн на официальном youtube – канале Центральной избирательной комиссии
Повестка заседания:
1. Об избирательных бюллетенях для голосования на выборах Президента Российской Федерации на территории Республики Татарстан. Спикер: секретарь Центральной избирательной комиссии РТ Борисова Надежда Петровна;
2. О специальных знаках (марках) для избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации по территориальным избирательным комиссиям Республики Татарстан. Спикер: секретарь Центральной избирательной комиссии РТ Борисова Надежда Петровна;
3. О применении технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года Спикер: секретарь Центральной избирательной комиссии РТ Борисова Надежда Петровна;
4. О кандидатурах, исключенных из резерва составов участковых избирательных комиссий Республики Татарстан Спикер: заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии РТ Сквордяков Олег Васильевич;
5. О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых избирательных комиссий Республики Татарстан Спикер: заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии РТ Сквордяков Олег Васильевич;
6. Разное
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