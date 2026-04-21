С 21 по 24 апреля в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоится Международный форум «Нефть и газ».

21 апреля форум откроется стратегической панельной сессией «Единая система ТЭК, как ключевой фактор конкурентоспособности отрасли и создания условий для инноваций», на которой обсудят вопросы эффективного взаимодействия предприятий разных отраслей, научных и образовательных организаций, органов исполнительной власти.

В числе участников панельной сессии — ректор Губкинского университета, академик РАО Виктор Мартынов, представители РЭА Минэнерго России, ПАО «Транснефть», АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р», Исполнительный комитет СНГ, Газстройпром и другие.

21 и 22 апреля пройдет 80-ая Международная молодежная научная конференция «Нефть и Газ — 2026». Это крупнейшее и старейшее отраслевое мероприятие в стране для молодых ученых. Конференция соберет более 1000 исследователей, экспертов — представителей академического сообщества и отраслевых компаний.

23 апреля состоится 19-ая Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России», где будут представлены доклады о новых перспективных технологиях, импортозамещающих разработках в сфере нефтегазового комплекса и других актуальных темах ТЭК.

В рамках форума также состоится финальный этап и подведение итогов конкурса «Лучшее студенческое научное общество ТЭК России». Конкурс не имеет аналогов в отрасли и нацелен на вовлечение в науку талантливых молодых людей.

