06 апр. 2018

Особенности ведения бизнеса в Иране и сотрудничества в нефтегазовой и нефтехимической отрасли

Шаров Александр Михайлович, директор ООО НефтеХимТранс (группа компаний РусИранЭкспо), заместитель руководителя Представительства Делового клуба ШОС в Иране, ответит на следующие вопросы:

  • Какой объем нефтегазового рынка Ирана и каков уровень цен на оборудование и услуги?
  • Почему в Иране все время масштабно работали и работают Халибертон, Шлюмберже, Бритиш газ, Total, ENI, BP, MAERSK, таиландцы, хорваты и прочие «знатные нефтяники» и практически не работают российские нефтяные гиганты?
  • Как и кто, на практике, продает нефтегазовое оборудование в Иран и что нужно, чтобы войти в этот круг?
  • На самом ли деле нужен иранским нефтегазовым компаниям американский нефтяной сертификат API или им достаточно иранского сертификата?
  • Как действительно формируется вендер-лист для NIOC и NPC?
  • Есть ли бюджет для закупок оборудования и технологий у Kala Naft?
  • Как начать работать в Иране, потратив минимум времени на «процессинг» внучатых племянников бывших министров нефти?
  • Насколько проще зайти на нефтехимические заводы Ирана, чем на нефтегазодобывающие компании?
  • Насколько трудно и как долго выводить свою прибыль и финансы из Ирана?
  • Как можно сэкономить при участии в выставке Иран Ойл 2018

Также выступят специалисты по финансовым платежам, кредитованию, логистике, маркетингу. Предварительная программа семинара в приложении — программа будет существенно дополнена по итогам специализированного вебинара по этой теме, прошедшего 8 февраля 2018 и исходя из последних событий в нефтегазовой промышленности Ирана.

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