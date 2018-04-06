Особенности ведения бизнеса в Иране и сотрудничества в нефтегазовой и нефтехимической отрасли

Шаров Александр Михайлович, директор ООО НефтеХимТранс (группа компаний РусИранЭкспо), заместитель руководителя Представительства Делового клуба ШОС в Иране, ответит на следующие вопросы:
Также выступят специалисты по финансовым платежам, кредитованию, логистике, маркетингу. Предварительная программа семинара в приложении — программа будет существенно дополнена по итогам специализированного вебинара по этой теме, прошедшего 8 февраля 2018 и исходя из последних событий в нефтегазовой промышленности Ирана.
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