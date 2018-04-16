Государственный ансамбль Грузинского фольклорного пения «Басиани»

16 апреля 2018 года в Государственном Большом концертном зале им. С. Сайдашева с большим сольным концертом выступит Государственный ансамбль Грузинского фольклорного пения «Басиани».

Ансамбль «Басиани» был создан в 2000 году, по благословению Его Святейшества и Блаженства, Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Ансамбль является частью Патриаршего хора Свято-Троицкого Собора в Тбилиси, который участвует в церковных службах.

В 2013 году «Басиани» был присвоен статус Государственного ансамбля Грузинского фольклорного пения. Основателем и художественным руководителем ансамбля является Георгий Донадзе. Большинство участников ансамбля – молодые певцы из традиционных певческих династий, которые начинали творческий путь в детских фольклорных коллективах Грузии.

Со дня своего основания ансамбль «Басиани» возрождает и популяризирует образцы грузинской традиционной полифонии. В настоящее время коллектив работает над записью полной антологии грузинских полифонических песнопений.

Уникальное творческое мастерство ансабля «Басиани» было оценено во многих странах мира. Зрители рукоплескали знаменитому грузинскому коллективу в Англии, США, Голландии, Ирландии, Польше, Литве. С огромным успехом несколько раз ансамбль «Басиани» выступал в Москве и Санкт-Петербурге.

В программе казанского концерта прозвучат грузинские и русские духовные песнопения, грузинские народные песни в сопровождении национальных грузинских инструментов, а также русские народные песни.