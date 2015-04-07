Форум ЖКХ в Приволжском федеральном округе

7-8 апреля 2015 года в ГТРК «Корстон-Казань» пройдет второй по счету Форум ЖКХ в Приволжском федеральном округе. Организатором мероприятия выступает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Среди ключевых участников дискуссии:

Рустам Минниханов — Президент Республики Татарстан;

Михаил Мень — Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

Андрей Чибис — заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Главный государственный жилищный инспектор;

Александр Сидякин — заместитель Председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству;

Оксана Демченко — Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

Ирек Файзуллин — Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

Алексей Макрушин — Руководитель Рабочей группы по развитию ЖКХ Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, исполнительный Директор НП «ЖКХ Развитие»;

Александр Козлов — исполнительный директор Федерального проекта «Школа грамотного потребителя».

В рамках форума будут обсуждаться наиболее актуальные темы ЖКХ — управление жильем, проведение капитального ремонта, расселение аварийного жилья, государственно-частное партнерство.

В соответствующих панельных дискуссиях будут принимать участие региональные чиновники, руководители органов жилищного надзора, представители бизнеса и специалисты департамента ЖКХ Минстроя России.







