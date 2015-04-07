7-8 апреля 2015 года в ГТРК «Корстон-Казань» пройдет второй по счету Форум ЖКХ в Приволжском федеральном округе. Организатором мероприятия выступает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Среди ключевых участников дискуссии:
Рустам Минниханов — Президент Республики Татарстан;
Михаил Мень — Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
Андрей Чибис — заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Главный государственный жилищный инспектор;
Александр Сидякин — заместитель Председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству;
Оксана Демченко — Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
Ирек Файзуллин — Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;
Алексей Макрушин — Руководитель Рабочей группы по развитию ЖКХ Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, исполнительный Директор НП «ЖКХ Развитие»;
Александр Козлов — исполнительный директор Федерального проекта «Школа грамотного потребителя».
В рамках форума будут обсуждаться наиболее актуальные темы ЖКХ — управление жильем, проведение капитального ремонта, расселение аварийного жилья, государственно-частное партнерство.
В соответствующих панельных дискуссиях будут принимать участие региональные чиновники, руководители органов жилищного надзора, представители бизнеса и специалисты департамента ЖКХ Минстроя России.
Место проведения: ГТРК «Корстон-Казань»
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