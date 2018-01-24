Бизнес-клуб на «Эхо Москвы» в Казани

Программа «Бизнес-клуб» – совместный проект интернет-газеты «Реальное время» и радиостанции «Эхо Москвы» в Казани.



24 января в 12:05 в прямом эфире на «Эхо Москвы» в Казани поговорим с Волчковым Игорем Викторовичем, директором казанского филиала ОСАО «Ингосстрах» и Сабировым Рустэмом Ильдусовичем, президентом союза страховщиков РТ:



Почему не состоялась реформа ОСАГО: замена денежных выплат ремонтом?

Насколько интересно осаго страховым компаниям?

На каких продуктах планируют зарабатывать страховые компании в ближайшем будущем? (какие самые рентабельные)

Обязательное страхование персональных данных: чего ждать от инициативы?

Рынку страхования предрекают чистку, аналогичную банковскому. Заметны эти тенденции и к чему это может привести?





Ведущие программы, Анна Саушина, директор интернет-газеты «Реальное время» и Нина Горюнова, главный редактор «Эхо Москвы» в Казани», обсудят эти вопросы вместе с экспертами.





Телефон прямого эфира – 511-99-11



Прямую трансляцию из студии смотрите в «Фейсбук» на странице «Эха Москвы» в Казани.



Итоговый материал будет опубликован на сайте realnoevremya.ru.





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