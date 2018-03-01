01 марта 2018

IV Всероссийский Форум PR-директоров PR FORCE 2018

IV Всероссийский Форум PR-директоров PR FORCE 2018

IV Всероссийский Форум PR-директоров PR Force 2018 пройдет в Москве 1-2 марта 2018 года.

Ведущие PR-директора Российских компаний готовы поделиться лучшими практиками, советами и секретами по построению коммуникационной стратегии в 2018 году. В программу мероприятия заложены интерактивные обсуждения и практические задания, которые помогут подготовиться к ежедневным вызовам профессии.

Подробности на сайте мероприятия.



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