IV Всероссийский Форум PR-директоров PR Force 2018 пройдет в Москве 1-2 марта 2018 года.
Ведущие PR-директора Российских компаний готовы поделиться лучшими практиками, советами и секретами по построению коммуникационной стратегии в 2018 году. В программу мероприятия заложены интерактивные обсуждения и практические задания, которые помогут подготовиться к ежедневным вызовам профессии.
Подробности на сайте мероприятия.
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