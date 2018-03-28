28 марта 2018

XV СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО - 2018»

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

  • добыча нефти и газа (технологии и оборудование);
  • скважины нефтяные и газовые: строительство и эксплуатация;
  • геология, геофизика, сейсмическое оборудование и услуги;
  • транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа;
  • переработка нефти, газа; нефтехимия; производство нефтепродуктов;
  • строительство объектов нефтяной и газовой промышленности;
  • трубы и трубопроводы;
  • инструменты;
  • технические средства обеспечения безопасности в ТЭК;
  • контрольно-измерительная аппаратура;
  • электротехническое и энергетическое оборудование;
  • приборы, средства, системы учета энергоресурсов;
  • энергосберегающие конструкции, оборудование, технологии;
  • информационные технологии в ТЭК;
  • охрана окружающей среды и экологическая безопасность
  • комплексная переработка сырьевых ресурсов, утилизация промышленных и твердых бытовых отходов;
  • очистка сточных вод и обращение с осадком;
  • реабилитация загрязненных территорий и акваторий.

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(3532) 67-11-03

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