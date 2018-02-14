Туризм в России: шансы и вызовы ЧМ-2018

По оценкам Ростуризма, после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года прирост потока иностранных туристов составит 10–15 % в год. Самое популярное спортивное соревнование в мире, которое пройдет в 11 крупнейших городах европейской части России, – реальный шанс открыть нашу страну, ее богатства и красоты для великого множества российских и иностранных болельщиков.



Однако опыт предыдущих стран – организаторов ЧМ демонстрирует, что только чемпионат не может стать гарантом роста туристического потока. Это подтверждает и Кубок конфедераций – 2017, который не оправдал ожидания туристического бизнес-сообщества, – гостей оказалось явно меньше, чем планировалось организаторами, жить они предпочитали в частном секторе, бронируя размещение через онлайн-сервисы в обход туроператоров, готовых предоставить им экскурсионные программы и удобную логистику.



Какие уроки необходимо извлечь? Что предпринять, чтобы обеспечить ожидаемый приток одного миллиона иностранных туристов в июне-июле 2018 года? Каким образом вовлечь болельщиков в туризм, чтобы они приезжали семьями и их интересы не ограничивались только посещением матчей? Как предвосхитить их ожидания, чтобы домой они увозили позитивные эмоции и желание путешествовать по России в будущем. Обо всем этом и не только – на II ежегодной конференции «Туризм в России: шансы и вызовы ЧМ-2018».