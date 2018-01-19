19 янв. 2018

CONVERT.2018

CONVERT.2018

Четвертая конференция по digital-аналитике и интернет-маркетингу CONVERT пройдёт 19 января в Екатеринбурге.

В четвертый раз собирутся знатоки аналитики и интернет-маркетинга в Екатеринбурге, чтобы рассказать, как можно и нужно анализировать данные о пользователях. Чтобы показать, какую практическую пользу могут принести инструменты интернет-маркетинга и digital-аналитики. Чтобы доказать, что digital-аналитика может быть полезной не только аналитикам, но и менеджерам, руководителям проектов и специалистам по интернет-маркетингу.

Аудитория конференции:

  • Специалисты по интернет-маркетингу
  • Специалисты по seo и контекстной рекламе
  • Руководители отделов продвижения
  • Собственники рекламных агентств и студий

Подробности на сайте мероприятия.

Контакты

kudinova@it-people.ru

+7 (343) 202-12-32

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