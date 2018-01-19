CONVERT.2018

Четвертая конференция по digital-аналитике и интернет-маркетингу CONVERT пройдёт 19 января в Екатеринбурге.
В четвертый раз собирутся знатоки аналитики и интернет-маркетинга в Екатеринбурге, чтобы рассказать, как можно и нужно анализировать данные о пользователях. Чтобы показать, какую практическую пользу могут принести инструменты интернет-маркетинга и digital-аналитики. Чтобы доказать, что digital-аналитика может быть полезной не только аналитикам, но и менеджерам, руководителям проектов и специалистам по интернет-маркетингу.
Аудитория конференции:
Подробности на сайте мероприятия.
+7 (343) 202-12-32
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.