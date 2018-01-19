CONVERT.2018

Четвертая конференция по digital-аналитике и интернет-маркетингу CONVERT пройдёт 19 января в Екатеринбурге.

В четвертый раз собирутся знатоки аналитики и интернет-маркетинга в Екатеринбурге, чтобы рассказать, как можно и нужно анализировать данные о пользователях. Чтобы показать, какую практическую пользу могут принести инструменты интернет-маркетинга и digital-аналитики. Чтобы доказать, что digital-аналитика может быть полезной не только аналитикам, но и менеджерам, руководителям проектов и специалистам по интернет-маркетингу.



Аудитория конференции:

Специалисты по интернет-маркетингу

Специалисты по seo и контекстной рекламе

Руководители отделов продвижения

Собственники рекламных агентств и студий

Подробности на сайте мероприятия.